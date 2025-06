¿'Trial bike' en La Fuensanta? / CÓRDOBA

Quisiera denunciar la situación en la que se encuentran los terrenos en donde se debería situar el parque ‘trial bike’ de La Fuensanta. No sé cuanto dinero público se invirtió en hacer dicho parque, que nunca se ha abierto y está en estado de abandono. El tiempo ha ido pasando y la situación permanece igual, sin que nadie se ocupe de llevar a cabo las obras necesarias para dar forma a un proyecto que nunca se llevó a cabo. Me gustaría que esto se investigara para saber qué ha sucedido, ya que el estado de esta superficie no solo no sirve para realizar las actividades que se preveían, sino que supone un foco de insalubridad. Es una pena que sucedan estas cosas en Córdoba.