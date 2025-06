Ser mujer en El Arcángel

Esta semana ha terminado la temporada de la Liga Hypermotion, la segunda división de toda la vida. Una de tantas. A mis 31 años, llevo unos 27 asistiendo al Arcángel a ver jugar a mi equipo. Aún tengo recuerdos de entrar por las puertas de tribuna, cuando aún no había tornos, de la mano de mi padre. También recuerdo cuando mi padre me trajo a casa mi primer abono. Entonces no era consciente de lo que el fútbol puede suponer para una persona en su vida.

En estos 27 años he vivido muchas alegrías al igual que alguna tristeza y frustración. Y es que han cambiado muchas cosas en estos años, pero algunas, por desgracia, siguen igual, y si no, que nos lo digan a las mujeres. El fútbol sigue siendo un campo bastante masculinizado, y todos sabemos que los cambios sociales suceden poco a poco. Aún así, hay cosas que en 2025 no tienen justificación. ¿Cómo puede ser que en los aseos para mujeres no haya papeleras? El papel higiénico sabemos que es un lujo y no nos lo planteamos siquiera. Pero, ¿por qué tenemos que hacer uso de un aseo en el que no podemos desechar artículos de higiene femenina? No podemos tampoco olvidar el tamaño de los aseos. Mientras que unos 20 hombres pueden hacer uso de los mismos a la vez, solo 7 mujeres podemos hacer uso de los retretes, lo que supone pasar la mayor parte del descanso esperando o, como yo, ir corriendo antes de que empiece para no tener que hacer cola y perderme el comienzo de la segunda parte.

Desde el club, se ha hablado también esta temporada de minimizar el tiempo de espera para acceder al estadio, y aun así, si en una puerta hay tres vigilantes, solo una es una mujer, y mientras que los hombres pueden ser registrados por cualquiera de esos tres, las mujeres solo podemos serlo por la mujer, lo que supone un tiempo de espera mayor. Leía el día 29 de mayo un artículo, en este mismo periódico, informando de los cambios que se van a realizar en el estadio de cara a la próxima temporada. Solo espero que los que yo he mencionado aquí hoy se tengan en cuenta para mejorar la experiencia de todos cuando vayamos a ver a nuestro Córdoba.