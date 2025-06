Todos los que paseamos a diario por nuestra ciudad, tanto por el centro como por algunos de sus barrios, observamos incrédulos el estado tan lamentable que presentan sus aceras, de ahí que sea una persona cauta a la hora de transitar por sus calles, ya que todas las precauciones son pocas y eso es de sobra conocido por nuestro Ayuntamiento. Por tanto, es mi deseo felicitarle por ser el responsable directo del estado tan deplorable que presentan. Sr/es responsable/es, mi mujer tuvo desgraciadamente una caída en la calle Jesús y María, en pleno centro de la ciudad, que es de uso compartido y que le produjo una rotura de huesos propios en la nariz. Después de poner la correspondiente denuncia, la sentencia ha sido desfavorable, ya que según nos comunican debería haber extremado las precauciones evitando la zona de desnivel, también nos informan que el desperfecto era de poca profundidad, que este era visible, salvable y/o evitable, independientemente de la cantidad de personas que circulasen en ese momento.

Es una apreciación no compartida. Insisto, tanto la prevención como el cuidado de nuestras calles le corresponde al Ayuntamiento, pero hay mucha dejadez en ello. No obstante, gracias al escrito que se presentó, el desperfecto lo arreglaron al momento y así evitamos que les pudiera pasar a otras personas, aunque si era de tan poca entidad como dicen lo deberían de haber dejado como estaba. En cualquier caso, pienso que lo más aconsejable sería no salir a la calle, tampoco que lo hagan los niños porque corren como locos y las personas mayores menos aún vayamos a que tengan algún problema de visión y no vean bien los desperfectos, que por cierto hay bastantes por toda la ciudad. Lástima que el Ayuntamiento, en este caso, no sea responsable y sí de los viandantes por salir a la vía pública y no ir pendientes. ¡Allá cada uno con su conciencia!