Carta abierta al nuevo obispo de Córdoba

Señor Fernández: Le he enviado varios correos a Astorga, ofreciéndome a contarle la realidad de Córdoba y de su Iglesia. ¡Desinteresadamente! La que nadie le va a contar ya que entre todos y sálvese quien pueda, se cargaron Córdoba y la Iglesia de Cristo. Ha dicho usted en un medio de comunicación, que le ha dado un vuelco el corazón, al saber que Córdoba tiene varios de los barrios más pobres de España. ¡Pues no es sólo eso, desgraciadamente! Cuando yo le demuestre a usted, que la responsable del total desastre cordobés, es la Iglesia financiera cordobesa que usted va a dirigir; no le va a dar un vuelco el corazón, no; sino que puede darle un vuelco, su Fe. Para que se le vaya haciendo el cuerpo, échele un vistazo en internet a ‘Córdoba Nostra’. Como dijo Cervantes, la verdad no mancha los labios de quién la dice, sino las conciencias de quienes la ocultan.