Al sargento Juan Calleja

Durante la semana pasada se celebraron en Palma del Río los actos con motivo del 181 aniversario de la fundación de la Guardia Civil; entre los eventos organizados se contó con dos ponencias el viernes 9 de mayo: una a cargo de Elisa Manzano, periodista local, y, por otro lado, Manuel Muñoz Rojo, en este caso en calidad de cronista oficial de la localidad. Este último hizo un repaso desde la llegada de la benemérita a nuestro pueblo hasta nuestros días con documentos e imágenes que acompañaron su exposición; sin embargo, entre los muchísimos nombres que mencionó y fotografías que presentó, no hubo alusión alguna al sargento Calleja, quien durante muchos años prestó sus servicios en Palma del Río hasta que, como dicen el oficio del tricornio, se retiró, porque la guardia civil nunca se jubila. Allí estuvieron nombrados, presentes en el recuerdo sus compañeros: Galisteo, Collado, Polo, Ortiz, etc., pero no hubo ninguna referencia al sargento Calleja a pesar de que, de pasada, apareció en alguna foto. Ese hombre era mi abuelo y veintitrés años después de su muerte, ante la ausencia de su nombre en el repaso histórico que acometió Muñoz Rojo, espero que sirvan estas líneas para restituir el recuerdo de quien tuvo un papel tan importante como el de todos sus compañeros en el cuartel de nuestro pueblo.