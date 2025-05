En memoria de Rafael Sanz Villar. / CÓRDOBA

Tu esposa, tus hijos, tu hermana, tus sobrinos y tus nietos nunca te van a olvidar. Toda tu familia te lleva en el recuerdo. Siempre has mostrado un amor incondicional hacia mamá. No te has separado ni un minuto de ella. Has dedicado tu vida en cuerpo y alma a educarnos y a querernos con devoción. Has alegrado nuestras celebraciones con tu arte, tus cantes y tus bromas. Has llevado a gala tu nombre, Rafael, defendiendo tu pasión por tu Córdoba. Te hemos admirado como deportista y apasionado del fútbol. Tus amigos del Rute, Cabra, Pozoblanco, Bujalance, Lucena, Baena, Benamejí, de las viejas glorias del Córdoba, del Club Albaida, te quieren y te recuerdan porque has sido un caballero dentro y fuera del campo. Tus compañeros de trabajo, tus vecinos, todas tus amistades, también lloran tu partida por haberles demostrado cariño, respeto y generosidad. Has sabido vivir sin miedo, pese a tu delicado corazón. Que sepas que tu templanza nos ha hecho felices durante toda la vida. Ojalá algún día, nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti. Sabemos que no te has ido. Siempre te vamos a llevar en nuestros corazones. Siempre vamos a recordarte con tu sonrisa y algunos de tus sombreros. Hoy estamos desolados, pero algún día estamos seguros de que nos volveremos a encontrar. Como tú te has reencontrado ya con los abuelos. Como decía el Evangelio sobre los apóstoles y su obra misionera, nosotros tampoco podremos «dejar de contar lo que hemos visto y oído» de ti, un hombre bueno. Te queremos, papá.