Siempre con nosotros, Manuel / CÓRDOBA

Manuel, esto no se hace conmigo. He perdido a un hermano. Yo sé que al Señor siempre le gusta rodearse de las buenas personas, y tú, al ser la mejor, no podías faltar en su mesa.

Te voy a echar mucho de menos. Tus Montoyas, tus capirotes, siempre una palabra de gracia, de bondad hacia los demás... Buen yerno, buen hijo, mejor padre y esposo, y qué decir de abuelo. Te van a recordar tus nietos toda la vida.

Te has ido muy pronto, hermano. Cuando tenga un ratillo les contaré a tus queridos nietos los días de pesca y esas risas que siempre nos echábamos. «Faliqui, vamos a tomarnos el cacharrito ya». Ainns, se me ha ido un grande y un buen platero. A Manolo Marzo (Cañero 1951-2025).