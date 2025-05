Las implicaciones del lenguaje

Criticar a Sánchez no es ya un ejercicio complicado en tanto en cuanto es él mismo quien pone a disposición de cualquiera que tenga un mínimo sentido común un arsenal de argumentos y razones para embestir sin piedad contra él y su ejecutivo. Lo último ha sido el apagón del lunes, tema de la semana, por ahora, hasta que en unos días los purpurados se encierren bajo los frescos de Miguel Ángel y ocupen todos los noticiarios.

La primera de las críticas achacables al presidente del ejecutivo es, sin duda, la falta de comunicación: que tardase más de seis horas en comparecer ante una España pegada a un transistor no es de recibo en una democracia como la nuestra; asimismo, nombrar él personalmente a Corredor, registradora de la propiedad y, sobre todo, militante socialista, como presidenta de Red Eléctrica y no cesarla en el cargo por su demostrada incompetencia pone de relevancia la red, no eléctrica, sino de colocación que supone un partido como el PSOE para hacer fortuna.

Ahora bien, el lenguaje, gran aliado de Sánchez en la construcción de una política del relato que ha sustituido a la de los hechos desde que llegó al primer escaño azul, ha dejado al descubierto sus vergüenzas y es que este, el lenguaje, tiene unas implicaciones que ni él, trilero de las palabras y los conceptos, ha sido capaz de domeñar: al mismo tiempo que, literalmente, no descartaba ningún escenario como causa del apagón, atacaba a las energéticas privadas y aseguraba que exigiría a estas responsabilidades, apuntando hacia ellas no muy veladamente como culpables.

Asimismo, cuando se planteaba el ciberataque, este era descartado inmediato y, tras ello, si algún periodista dejaba caer la posibilidad de las nucleares como posible salvavidas al que habernos aferrado durante esas angustiosas horas y contra las que ferozmente Sánchez batalla, afirmaba con rotundidad que hubieran sido justamente lo contrario, esto es, el problema.

Son, por tanto, esas implicaciones lingüísticas, y a pesar de la voluntad del presidente de ofrecer un horizonte donde todo escenario era posible, lo que acabase descartando cualquier idea puesta sobre la mesa como fruto de su ineptitud.