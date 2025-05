En mi calle, Periodista Ricardo Rodríguez, es Semana Santa todo el año y me explico.

Gracias a Elecnor, empresa mantenedora de Endesa y a la deficiente instalación de las arquetas montadas por dicha compañía, tengo un magnífico redoble de tambor continuamente al pasar las ruedas de los vehículos por mi ventana, primero las delanteras y luego repican las traseras.

La procesión, al no ser de silencio, empieza a las seis de la mañana y es de las que se encierran tarde, dura todo el día.

Para un rato a la hora de la siesta, pero al haber poco ambiente en la calle el redoble aumenta.

Después de múltiples llamadas a la Hermandad (Elecnor) y mails al ayuntamiento, seguimos igual y sin poder descansar.

Un empleado de mantenimiento de dicha empresa me contestó con desaire y malos modos que todo se solucionaría, pero a día de hoy sigo esperando una solución que me temo que no llegará.

En mi desesperación, he mandado videos de la procesión incluyendo los pasos (coches) y el redoble de los tambores.

Así que lo que me estoy empezando a plantear es si no me traería más cuenta ponerme una mantilla, poner una foto de la Virgen en mi ventana y que el que quiera le cante una saeta..

Ojalá se solucione y no lleguemos a eso.