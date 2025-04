¿Hay alguien en Córdoba?

¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? La verdad es que ya no es noticia desde hace mucho, pero el paro vuelve a subir en Córdoba. Es lo único que sube. ¡Qué horror! Y por consiguiente, la huída de los jóvenes de «su» Córdoba. ¡Miles y miles! Enhorabuena muy a mi pesar, a todos esos «algunos» ¿cordobeses? cuyos lemas son «que se quede mi vecino ciego, aunque yo me quede tuerto» y «cuanto peor, mejor». Pero yo me pregunto dónde están todos esos otros cordobeses de bien, que quieren lo mejor para Córdoba, para su hijos, sus nietos, etc. Le pregunto a usted que me está leyendo: ¿A qué grupo pertenece usted? Porque cordobés y hombre de bien, se puede y se debe ser. Pero claro, para ser, hay que hacer. Es mi humilde opinión, constructiva, por supuesto.