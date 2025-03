¿Fin de la guerra en Ucrania?

Para empezar quiero decir que la guerra en Ucrania me afecta especialmente porque tengo familia que vive en el oeste de Ucrania (una zona tranquila «de momento»).

En los últimos dias se está hablando mucho en los medios de comunicacion sobre una tregua, acuerdo de paz en Ucrania, pero sinceramente soy escéptico sobre un fin de la guerra allí.

Putin ha dejado claro que firmaría la paz si Ucrania les cede las 4 regiones ucranianas invadidas y su compromiso de no ingresar en la OTAN, lo cual me supongo es inaceptable para Zelensky porque supondria su rendicion, y me supongo que Zelensky firmaría la paz si Rusia se retira de esas 4 regiones (y de Crimea tal vez), lo cual me supongo que sería inaceptable para Putin.

Por lo tanto, tengo la impresion que todo lo que se escucha estos últimos dias sobre la paz, fin de la guerra son palabras vacías, un brindis al sol.

El pasado mes de agosto lo pasé alli (a pesar de la recomendacion del Ministerio de Asuntos Exteriores de que ningún español viaje alli bajo ningun concepto) y tuve que soportar sirenas antiaéreas y cortes de luz.

Ojalá me equivoque y cuando vuelva allí este mes de agosto haya acabado la guerra y no tenga que soportar eso o algo peor...