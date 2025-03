La voz de un monstruo: un problema ético

Hoy Ruth y José tendrían 20 y 16 años: quizá los más jóvenes que lean esto desconozcan que en 2011, ante la petición de divorcio por parte de su madre, el padre de los niños, de 6 y 2 años, decidió acabar con sus vidas suministrándoles somníferos hasta que, una vez muertos, quemar sus cuerpos en una hoguera hecha ‘ad hoc’ en la finca familiar.

Asesinados los niños, su crueldad llegó al extremo de fingir que los había perdido hasta que, finalmente, la policía descubrió realmente los planes de Bretón, quien pese a las evidencias y sus contradicciones nunca admitió haberlos asesinado, hasta hace unos días.

Próximamente, la editorial Anagrama publicará Odio, de Luisgé Martín: en él, el padre que asesinó a sus hijos reconoce que «cuando Ruth me abandonó entré en cólera» para luego enmendarse la plana y afirmar que el motivo del asesinato fue su impaciencia porque «necesitaba que esa situación se acabara, que desaparecieran las dudas y la incertidumbre».

Bretón no busca realmente sino eximirse socialmente de la culpa: mató a sus hijos y él lo sabe; sin embargo, la motivación fatalmente machista que le llevó a ello por no tolerar que una mujer le dijese no y pusiera fin a su matrimonio, le empuja a insistir que «no actuó por venganza hacia la madre de sus hijos, preguntándose que de qué iba a vengarse». «Yo estaba de acuerdo con la separación. Me parecía bien. Incluso empecé a buscar a otra mujer, llamé a Conchi y estuve a punto de quedar con ella. A mí no me parecía mal el divorcio, pero me atormentaba esa incertidumbre, el hecho de no saber qué iba a pasar con mis hijos».

Unas afirmaciones que no solo ponen de manifiesto la frialdad del sujeto, sino la superioridad moral propia del machista convencido: no sólo le parecía bien la separación, sino que intenta proyectar, por un lado, la imagen de macho alfa capaz de obviar la existencia de su exmujer tirando de otras presuntas pretendientas y, por otro lado, generar un inaceptable relato mesiánico respecto a los niños, encubriendo la idea de que matarlos era lo mejor: de no haberlos asesinado, lo que hubiera ocurrido con sus hijos es que hoy estarían vivos, y es aquí donde surge el dilema ético: ¿hasta qué punto un asesino tiene derecho, fuera de los procesos judiciales, a tener voz propia, un altavoz con el que tratar de justificar unas acciones aterradoras? Una pregunta a la que no pretendo dar respuesta, sino que, tras la lectura de estas líneas, que cada uno extraiga sus propias conclusiones.