Agradecimiento al hospital Reina Sofía

No hay palabras suficientes para expresar lo que siento. Hoy, desde lo más profundo de mi corazón, solo puedo dar las gracias. Gracias al hospital Reina Sofía y a cada uno de los profesionales que me han acompañado en este camino. Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, limpiadora, personal administrativo... Gracias por vuestra entrega, por vuestro trato lleno de humanidad, por cada gesto de cariño en los momentos más difíciles. No solo habéis cuidado mi cuerpo, también habéis reconfortado mi alma. A mi donante y a su familia, mi gratitud eterna. No hay acto más generoso y hermoso que dar vida cuando la propia se apaga. Gracias por este regalo inmenso, por permitirme seguir aquí, por darme la oportunidad de abrazar a los míos, de seguir soñando, de seguir viviendo. Prometo honrar cada día este milagro que me habéis regalado. Y gracias, gracias de corazón a la sanidad pública andaluza y española. Qué orgullo saber que contamos con un sistema sanitario lleno de profesionales que no solo salvan vidas, sino que lo hacen con un amor y una dedicación infinitos. Hoy respiro, sonrío y miro al futuro con esperanza... y todo es gracias a vosotros.

¡Gracias, gracias, gracias!