Un paso más hacia la independencia

¡Ánimo Sánchez, ya te queda menos para acabar con España!

Aunque hayas dicho una y mil veces que ciertas cesiones a Cataluña son inconstitucionales, a ti te da igual, pues luego tienes a tu amigo Conde-Pumpido que le saca brillo y lo ajusta a la Constitución. A ti te da igual llevar a la quiebra a nuestro país, pues para cuando logremos echarte, ya tienes elegido tu destino para huir de nosotros y de la justicia. Todos los que ahora te siguen «embobados», sin duda luego te seguirán «atontados» al comprobar cómo les has tomado el pelo y a todos los españoles.

Como donaciones al independentismo, a cambio de seguir durmiendo en el colchón nuevo de La Moncloa, hay muchas, aunque destacaremos solo algunas: el uso de lenguas distintas al español en la Cámara Baja; la creación de tres comisiones de investigación para los atentados del 17-A; condonación de parte de la deuda para poder investir a Salvador Illa; indulto a los políticos catalanes condenados por la justicia en el asunto del procés; eliminación del delito de sedición y rebaja del de malversación.

Según la Constitución (Art. 149), el Estado tiene todas las competencias sobre inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Pero si lo piden los catalanes, no hay que poner mala cara, se les conceden estas competencia, se liman un poquito, Conde-Pumpido les saca brillo y las adapta a la Constitución; entonces Sánchez tan feliz de colaborar con los independentistas; esto es una traición terrible al Estado de Derecho. El SUP manifiesta que esta cesión es absolutamente ilegal, ya que además de no ser constitucional, vulnera diversas leyes.

Tal vez este sea el último paso para conseguir la independencia Cataluña. ¿No te da vergüenza, Sánchez? Sí, ya sé que eres una persona sin escrúpulos, pero podías tener un poco de pundonor y, ya que no haces nada por los españoles, por lo menos no acabes con nuestro país.