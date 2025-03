Feminismo necesario

En estos tiempos oscuros es inexcusable reivindicar el feminismo, algo que atañe también a los hombres. Un simple ejemplo de cómo se trata a la mujer en internet es el estudio que llevó a cabo el periódico The Guardian en 2016, basado en los 70 millones de comentarios que en su web hicieron a sus reporteros desde 2005. La investigación evidenció una pauta clara: de los 10 periodistas más insultados, 8 eran mujeres y 2 eran hombres... negros. Además, entre los 10 menos denostados, ninguno era mujer. Amenazas de muerte, comentarios sexistas del tipo «eres estúpida, eres terrible, das asco, no puedo creer que te paguen por esto» es lo que han de soportar a diario. No hay que quitar importancia a estas agresiones. Son muy graves, y lamentablemente es lo que padecen día a día millones de mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y justifican por sí mismas la necesidad de más feminismo y el compromiso activo de todos por los derechos y la igualdad.

Y ahora, con el triunfo del discurso del odio, es mucho peor porque se confirma que, en general y por todo el mundo, las mujeres son el dique de contención de la derecha extrema, y eso les enfurece.

Definitivamente, para soportar lo que aguantan, hay que ser valiente, tener mucho coraje y, como sostiene la comunicadora y activista Carla Galeote, «si estás harta de ser valiente, sé feminista».