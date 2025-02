Recientemente, Ronald Trump declaró que desea ser recordado en el futuro como un «pacificador y unificador». La cuestión está, en un principio, en que el presidente de Estados Unidos no se ha debido de enterar aún de que la paz no es simplemente la ausencia de guerra. El silencio de las armas no sirve si no va aparejado de obligaciones duraderas, de justicia, de reparación y rendición de cuentas, de compromisos generales antepuestos a los particulares. Con motivo de su toma de posesión el Papa Francisco le envió un mensaje en el que le trasladaba la esperanza de que bajo su liderazgo el pueblo estadounidense se esforzará por construir una sociedad más justa, sin lugar para el odio, la discriminación o la exclusión. El presidente Trump debe, desde su liderazgo, trabajar por encontrar una paz justa para gran parte de la sociedad actual. Si así fuese que Dios le bendiga; si no fuese de este modo,que se lo demande.