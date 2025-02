El fraude de Encinas Reales: una odisea literaria

Era primavera de 2023 cuando decidí participar en el 4º Certamen literario del ayuntamiento de Encinas reales. El fallo debía ser publicado en septiembre de 2023, sin embargo, como se puede ver en su página web no se supo nada hasta finales de octubre. Fue el 2 de julio de 2024 cuando recibí un correo para hacerme saber que había sido seleccionada entre los ganadores. Me pidieron los datos necesarios para tramitar el premio (el cual sigue publicado en su página web) y los envié ese mismo día, estaba muy agradecida. No volví a recibir respuesta hasta el 21 de agosto de ese mismo año, cuando me puse en contacto con ellos y me pidieron más datos sobre mí, la mayoría los tenían desde el comienzo. Quedé a la espera de respuesta, en una llamada telefónica comentaron que se retrasaría a octubre de 2024, mientras que en diciembre dijeron que estaba en trámite y sería recibido en enero de 2025. En febrero de 2025 traté de contactar con ellos nuevamente, la ausencia de respuesta comenzaba a ser asfixiante. Les escribí un correo que, como el lector puede imaginar, no tuvo respuesta alguna. Debido a ello, llamé al actual ayuntamiento. Los miembros del partido político no dejan de darme largas: me derivan a otro número, ese mismo número me pide que vuelva a llamar al anterior, este me comenta que esto ha de ser hablado con el alcalde, el alcalde ignora mis correos, vuelvo a llamar, me piden que llame un rato después porque en ese momento no está disponible, llamo tal como me piden y está reunido, así que es mejor que llame al día siguiente... y este proceso se ha repetido al completo tres veces. Me gustaría saber que es eso que provoca la pospuesta constante y que me impide recibir respuesta alguna. He llamado por última vez. El número de contacto que se encuentra en la página web del ayuntamiento me ha facilitado amablemente otro número distinto, este último ha entendido la situación, me ha afirmado que ella no puede hacer nada más ante la demanda y que quizá la mejor opción era contar está historia en la prensa. ¿Será al fin el medio para contactar con esta ajetreada corporación municipal?