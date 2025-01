La temeridad de Broncano

Broncano, al inicio de la retransmisión de las campanadas de 2025. / CÓRDOBA

Para los que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales, nos parece un espectáculo lamentable e innecesario que un personaje que presenta la despedida de un año, especialmente cargado de accidentes laborales, se encarame a un tejado, sin ningún tipo de seguridad y con un bombo, delante de quince mil personas en vivo y varios millones de personas por televisión, por el simple hecho de acumular cuota de pantalla, patético. No te mereces una bronca, no, te mereces algo más... quizás una sanción disciplinaria por saltarte a la torera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Creo que todo no vale, espero que tengáis un feliz año 2025 y no cojáis ideas de este funambulista.