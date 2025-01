Convivir con la enfermedad

Mi enfermedad y yo convivimos desde hace 7 años. No lucho, yo confío y espero del verbo esperanzar Sí, que viene a decir reconstruir, construir y avanzar científicamente. La enfermedad me ha humanizado más. Y me hace valorar que vida y muerte son dos caras de una misma moneda. Te quita y también te da cualidades valiosas. Es tan bonita que parece de verdad. Siempre he tenido andamios en los que sujetarme. Este ya pasado año, para mí el menos fácil de mi vida, han aparecido manos y corazones disponibles al servicio de mi esencia. Aprovecho para reivindicar a SSMM Reyes de Oriente su intercesión para que se agilicen aspectos sanitarios, sociales, educativos, que merman la calidad de vida con su retraso. Lo más he aprendido es a agradecer. Vida y muerte dos caras de una misma moneda. No demos más importancia a una que a la otra.