Vacío legal para las redes criminales y las mafias

No sé si echarme a llorar o a reír. Tengo entendido que la ONU va aprobar un borrador de tratado internacional que abre la puerta a que muchos pederastas no sean perseguidos. Estoy aterrorizado. La ONU ha redactado disposiciones que permiten la despenalización de la pornografía infantil generada por inteligencia artificial o si las imágenes las generan los propios niños. Necesitamos que las personas más influyentes del mundo alcen su voz para denunciar esta barbaridad y dar a conocer lo que está ocurriendo. Tengo entendido que todo esto viene de lejos, lleva tiempo preparándose. Sinceramente, después de escuchar todo el texto, me quedé paralizado. El Artículo 14 permite que los Estados puedan adoptar medidas para que no se criminalice la pornografía infantil cuando «el material se conserve exclusivamente para el uso privado y consentido de las personas implicadas».Este vacío legal es un regalo para las redes criminales y mafias. Estas despenalizaciones pueden crear un precedente peligroso, abriendo la puerta a futuros cambios donde cualquier forma de abuso podría quedar impune. Debemos defender y proteger a los niños. Es nuestro futuro.

política