Hace falta más coordinación y medios

Me dirijo a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central referente a los incendios en general .Que por favor pongan más medios de aviación para Icona, son los que llegan antes y a todos lados. Me gustaría saber, en mi ignorancia, si cuando se inicia un fuego, desde el minuto uno, mandan la avioneta de reconocimiento de Icona y apagan el mismo. Ahí está la clave. Si en ese momento ve que necesita ayuda, hay que solicitarla. El fuego hay que apagarlo antes de que se extienda. No se ayudan entre provincias de capitales más próximas. Si es necesario espero que lo hagan, es una cosa necesaria, es importante apagar al principio del mismo. Lo sabrán los 100 técnicos y los 400 o 500 agentes que nos suelen decir los medios de comunicación.

Luego que asuma los gastos quien corresponda. Esa es mi humilde opinión y mi ignorancia al respecto. Sé que hay buenos profesionales, pero creo que hace falta coordinación des el minuto uno. Espero alguna respuesta sin ánimo de ofender a nadie.