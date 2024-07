El IES de Villarrubia

Nos acabamos de encontrar con la noticia de que a nuestro director no va a renovarle el cargo por evaluación negativa. Esto no tendría trascendencia de no ser porque aún no sabemos los motivos de tal evaluación que deberían estar formalmente explicados y puestos a disposición del afectado para la posible reclamación.

Nuestro director ha sido una persona que ha transformado el centro, lo ha llenado de vida, de buenas prácticas, ha mejorado la convivencia, que era bastante complicada en el mismo, pues se trata de un Instituto de Compensatoria.

La comunidad educativa del IES Villarrubia se encuentra perpleja intentando comprender esta decisión tan injusta, a nuestro parecer. Es por ello que les pedimos encarecidamente que nos den eco en su periódico, para de este modo, poder difundir la situación parcial y abusiva que estamos viviendo.

Si no nos escuchan en Delegación, el día 1 de julio tendremos un director nombrado a dedo que no conoce las necesidades del centro ni de su alumnado.

El IES Villarrubia necesita un director como José Luis, implicado, coherente, empático e imparcial.