El idioma español crece

Hay por ahí una entidad que ha puesto en marcha un ‘Diccionario abierto y colaborativo’ del español, que puede consultarse, en: www.significadode.org, al que, el que tiene, envía palabras cuyo significado es desconocido para el común de los mortales, para incluirlas en ese gran diccionario, e incluso tienen por norma, declarar algún término por su importancia, palabra del día, y que tendrá muchas visitas durante toda la jornada. Y ese diccionario, lleva ya, la ingente cantidad de 150.000 términos nuevos, y no incluidos en el diccionario de la RAE.

Me encantan las palabras, hoy ya, casi en desuso, en los pueblos de la España perdida, incluso en la capitales, y las uso y las enseño a mis amistades, e incluso las escribo para evitar que se pierdan, y conozco a personas que han escrito un libro con esos vocablos, que no son los menos, que han sido de gran aceptación, incluso en el ministerio del ministro Escrivá, a propósito del porno, se han puesto las pilas y han aportado su palabreja que podrían enviarla al diccionario, que a lo mejor se la declaran «palabra del día» engrosando el monto de las mismas. La palabra en cuestión que ha salido de la despensa del ministerio es: «anonimizados», diciendo que los certificados que se van a expedir con ese asunto del porno, son «anonimizados», y el número de 30, se concede para evitar la trazabilidad de las plataformas.

El otro día, como uno habla mucho, y ha hablado más durante su vida, me sentí aquejado de dolor de garganta, presentándome en la farmacia frente al mancebo, y le pedí unas pastillas para ‘cascar’. El muchacho que era joven se me quedó mirando fijamente dándome a entender que no se había enterado ni haba de lo que quería. Cuando ya le expliqué que yo entendía por ‘cascar’, hablar mucho, me las dio. A la hora de pagar, como me parecía mucho el precio de las mismas, le dije: esto vale un ‘yescar’, lo que tampoco entendió.

El diccionario va abultando con todas las aportaciones que llegan desde los más recónditos rincones del mundo donde se habla español. Y, yo, les animo a ustedes a que lo engrandezcan, con sus aportaciones, y un servidor, para no ser menos, hoy, les he mandado vía ‘mail’, las siguientes, a ver si me las aceptan: birorto, birlongo, vinagrillo, manejar, porrón, chato, revinar, mangurrino, coritates, chilanca, cuyos significados ustedes se imaginan, pero seguro que no son los que creen.