Unidad de Paliativos del Hospital Provincial

Una de las cosas que todas las personas en la vida más valoramos es la salud. Es un tópico. Aunque por lo general atesorarla no siempre depende de nosotros. Por ello, cuando nos falta, no hay nada como contar cerca con un buen servicio de salud. En Córdoba, sin duda, poseemos un excepcional grupo de profesionales en nuestra sanidad pública. Y no hace falta que venga una pandemia para reconocerlo. En el día a día, todos disfrutamos de ella, ya sea en nuestro centro de salud, en un centro de especialidades o en las urgencias del Reina Sofía. Todo funciona gracias al esfuerzo de un grupo de profesionales fantásticos que a pesar de no contar con las mejores condiciones de trabajo, en su inmensa mayoría se vuelcan al 200% con sus pacientes. Una vez más, este es el caso del Servicio de Paliativos del Hospital Provincial/Reina Sofía capitaneado por Antonio Llergo. El trato humano con sus pacientes, desde el primer celador al último médico, es excepcional. Unos profesionales conocedores de que su trabajo es muy duro, ayudar a marcharse con dignidad a sus pacientes, pero que es fundamental para el enfermo y sus familiares. No salvan vidas, no aparecen en los medios de comunicación, ni reciben grandes reconocimientos públicos. Pero siempre están ahí cuando nos llega el momento. Nuestra familia, de nuevo, ha comprobado que todo está pensado para ayudar a hacer este trance lo más llevadero posible. Estas líneas solo son un pobre agradecimiento a vuestra gran labor. Muchas gracias.