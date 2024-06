Elecciones al Parlamento Europeo 2024

Vontantes en las elecciones europeas del 9J. / L.O.M.

El pasado nueve de junio acudí en calidad de presidenta a una mesa electoral. Hace tiempo que no creo en el sistema y llevaba el propósito de no votar, pero tras la jornada me vine arriba y acabé depositando en la urna mi papeleta en blanco. Confieso que lo pasé bien, fue un día diferente.

Propongo que la elección de los miembros de las mesas electorales se haga a través de las oficinas del paro y se recurra a gente desempleada; que la dieta de los presidentes de mesa sea algo más alta que la de los vocales, pues se los convoca a una tarde de formación además de tener más responsabilidad en todo este tinglado; y propongo que se prevea por parte del Juzgado la recogida de los sobres con las actas de constitución y de sesión. No es muy riguroso dejarlo a merced de cada presidente o presidenta de mesa.

Elecciones, ¿fiesta de la democracia, o setenta euritos que vienen como anillo al dedo?