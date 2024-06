Personal en el Ayuntamiento de Córdoba

A menudo, se nos dice que no debemos intervenir en la gestión del trabajo con frases como «tú a lo tuyo». Esta respuesta es común cuando se piden explicaciones sobre discriminaciones humillantes, favoritismos, asignación de tareas, etcétera. Dentro de la misma categoría, algunos trabajan arduamente mientras que otros se jubilan sin problemas físicos. Obteniendo plaza de ayudante de oficios, en la Delegación de Infraestructuras, si tienes influencias, caes bien o la suerte está de tu lado, puedes ocupar un puesto diferente, menos penoso, en tareas administrativas.

Ahora, cercano a los sesenta años, tengo derecho y solicito un cambio de actividad, tal como expresa el convenio colectivo de este Ayuntamiento y como respuesta, se me informa que no hay puesto para mí y que cambiarme ejerciendo tareas administrativas sería una «irregularidad». Al parecer , esa irregularidad... es solo para mí. Lástima no tener padrino, no caer bien y no tener suerte.