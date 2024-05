¡Cuidado con la ardilla!

La gente anda muy entretenida con la política, con la radio y la televisión, o, leyendo el periódico; los menos, una novela. Otros, pasan el rato viendo si va a gobernar el PSC, o, se van a unir todos los independentistas para formar Gobierno, si a Sánchez lo dejarán tirado sus socios y tiene que convocar elecciones. Otros, se entretienen con el fútbol, los más andan con sus hobbits, otros se empeñan en salvar su alma, y tienen que ponerse a bien con Dios, y hay muchos otros, a los que no les importa nada más, que llegar a fin de mes con lo que les dan y pueden ganar haciendo cuatro chapuzas.

Y, yo, voy dando un paseo con la «burriquilla·» por los alrededores de San Javier, tratando de quitarme esos nervios que se me meten en el colon cada día, porque dicen que causa cáncer, y me relajo viendo el paisaje, cómo está el mar, si la gente viene, si le harán caso al profesor Ruzafa, extrayendo agua del acuífero del mar Menor, para bajarlo de nivel unos 2.5 metros, para resolver algunos de los problemas que le aquejan, que no son moco de pavo.

Baja de un pino, precipitadamente, una ardilla, jovencilla, con sus patas ágiles y su larga cola, saliendo a la carretera, y la gente, saca el móvil, y la fotografía, pero a mí, me pilla con él, apagado, y como no hay tiempo, pedaleo más fuerte para ponerme a su altura, porque veo, que, a ésta, si Dios no lo remedia, la va a coger un coche.

Pasa de una calle a otra, se mete nuevamente en el parque, vuelve a salir a la calzada, y tengo que avisarle con las manos al conductor de un camión, para que pare, la deje pasar, y vuelva a otro pino, y coma tranquilamente los piñones de sus piñas.

- «Hay gente ‘pa to’»- dijo el Guerra.