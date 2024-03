Disfrutar del hogar

Dicen que hay muchas personas mayores de 65 años solas, y que los fines de semana lo pasan fatal, por su soledad. Cuándo habrá algo más bonito que disfrutar de tu hogar, yo al menos no me siento solo, disfrutando de mi casa y con la compañía de la televisión. Sin embargo, hay personas que tienen que tener una pareja para sentirse felices, o que sea día laboral para poder disfrutar del programa televisivo de «la tarde aquí ahora» que presenta el popular recientemente medalla de Andalucía Juan y Medio, para ver las entrevistas de personas de la tercera edad que van a buscar pareja, ya que no pueden vivir solas. Pues todo depende de cómo te lo plantees, la soledad a veces también es buena, porque te reconcilias contigo mismo, y a veces piensas que mejor solo que mal acompañado.