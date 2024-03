Usted cree en Dios y no lo sabe. Dios no está de moda. Parece tema de un tiempo ya superado y ahora la descreencia es generalizada imperando el nihilismo. Sin embargo, aparece en la condición humana una inquietud espiritual trascendente con preguntas sin respuesta y todavía recurrimos a Él en situaciones difíciles aceptando nuestra debilidad e impotencia. La gente sencilla es buena por naturaleza y rechaza la maldad, cree que el perdón es más sano que el rencor y que la ayuda mutua debe prevalecer sobre el dañino egoísmo. Si Ud. está de acuerdo, se identifica con lo fundamental de las enseñanzas del Maestro de Nazaret, aquel que pasó por la vida haciendo el bien y quiso establecer su Reino aquí y ahora. No creo, por tanto, en algo imaginario sino en una realidad histórica: Jesucristo, que nos indicó el camino para una convivencia en Paz que tanto echamos de menos. Es una gozada meditar su mensaje siempre actual, capaz de llenar nuestro evidente vacío interior espiritual. Ud. también tiene derecho a contar con un amigo tan excepcional porque creer en Dios es tan sencillo como creer en su Palabra. Sólo pretendo compartir con vosotros mi maravillosa experiencia personal. José Aguilar Díaz, un cristiano de base.