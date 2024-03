La Saeta es un arma de guerra. Arquetipo de arco con flecha automático cada vez que le cargas la munición, la flecha.

En Andalucía es esa canción ronca sonora agridulce, donde se mezclan las lágrimas con los latidos del corazón, con la inquietud de quién la expresa.

Subir a la Cruz, subir al madero a despojar a Jesús de ésos hundidos por los romanos para deteriorar con con horror al presidiario con intención de matar, y así desplegar su justicia.

Era reo de muerte. Cuál fue su desdicha amar a la humanidad. Pobres, enfermos, impedidos, desterrados, desaliñados.

Y esos clavos: los clavos de la disidencia del ser humano, se las debilidades del ser humano, de los errores del ser humano. La avaricia, la soberbia (,el placer desordenado de placeres), la idolatría ( llámese internet, dinero, poder, la cima por atractivo y hundir a la humanidad). Las familias rotas, los asesinatos, las drogas en todas sus facetas para no sólo no sentir la podredumbre del ser humano, sino experimentar situaciones que nunca has experimentado, la falsa felicidad, el falso enamoramiento, dame pan y dime tonto, enriquecerse a costa de los demás. El racismo ya sea latino, de sudamericanos que vienen buscando el pan. Los negros los cuales apestan, no los queremos, los árabes con su filosofía tampoco los queremos. Ya no menciono a los políticos pues serían un capítulo aparte por parte de las injurias del pueblo. España que fue país de inmigrantes, ahora detesta a los que llegan. Ah, y se ocupan de oportunidades de trabajo rechazadas por españoles. Ante la supuesta dureza de dicha oferta laboral. Tú dame a mí mi subvención que ya salgo adelante. El derecho a la Vida. Un país donde cada vez nacen menos niños, una ciudad donde cada vez los partos son menores y...envejece. Pero el placer por la vida, familias desestructuradas. Hijos de una madre y con varios padres diferentes. Algunos por el placer sexual. Las violaciones donde una fémina no es un ser humano es un trozo de carne femenino de usar y tirar. La educación que ya no existe. El fracaso escolar regalando aprobados pues la Ley de Educación así lo exige. Robos en viviendas y Okupas totalmente sin preocupación. Guerras, desórdenes humanos.

Donde hemos llegado la humanidad. Los clavos que Cristo tiene clavados en el madero.