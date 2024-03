Ayer en el Círculo de la Amistad de Córdoba asistí a la conferencia más profunda y completa de todas a las que he asistido.

El tema fue la conservación y el mantenimiento del monumento de la Mezquita Catedral.

Es una suerte que hoy podamos disfrutarlo y qué suerte la de la humanidad de años venideros que también lo podrá disfrutar, porque el edificio de La Mezquita Catedral está en muy buenas manos.

La cuidan técnicos que más allá de buscar la gloria, lo mantienen y lo cuidan observándolo durante años. Lo han mimado como sólo los grandes lo saben hacer, respetando la esencia y sin entrar en polémicas que sólo distraen de la labor principal.

Me disculpo, no se si por la hora o por timidez, al final no los vitoreé.

Porque más que un aplauso, los Gabrieles se merecen un abrazo.