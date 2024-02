Córdoba

De mi primer nacimiento no tuve, como es natural, conciencia de ello cuando llegué al seno de una familia humilde que me acogieron, cuidaron, alimentaron, educaron y me hicieron estudiar con no pocas dificultades económicas, para poder ser útil a la familia y por extensión a la sociedad, desde la situación profesional a la que pudiera aspirar y fuera capaz de ejercer con dignidad, para poder vivir con honestidad, decencia y altura de miras el tiempo que la naturaleza me permitiera. Hasta aquí todo normal.

En mi edad actual (77 años), ya jubilado, ha tenido lugar mi «segundo nacimiento a la vida2, pero esta vez con conciencia de ello, soportando un ictus, el que una vez superado dio paso a un cáncer galopante cuyo desarrollo apenas permitió ser detectado si no hubiera sido por diligencia, profesionalidad, celo y entrega sin límites, en un primer estadio en el Hospital Público de Montilla e inmediatamente después en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. De este segundo nacimiento sí que he tenido la conciencia suficiente para reconocerlo desde el dolor y el sufrimiento, no ya mío solamente sino de la familia y amigos que me rodeaban.

Es por lo que no debo dejar de expresar en público, por elemental corresponsabilidad, mi profundo reconocimiento y gratitud, sin que por ello pueda llegar a agradecer suficientemente, por muy larga que pueda ser mi vida, el trato que estoy recibiendo por parte del Equipo de Oncología, de cuyos profesionales Médicos y Sanitarios, al igual que el resto de los pacientes que por allí deambulamos.

Desde esta situación que reflejo y sin ánimo de inmiscuirme en problemas ajenos a la causa que me ha movido escribir esta carta, como ciudadano me sumo a las reivindicaciones de nuestra Sanidad Andaluza, por lo que no debo dejar de mencionar y lamentar el estado de deficiencia y atención (discriminada) que sufre actualmente por parte de los responsables políticos, sean del color que sean, a quienes votamos para cuatro años de gestión aunque después se reenganchan para el resto de su vida útil, junto a sus adláteres y al servicio únicamente de sus intereses económico-políticos sectoriales, cuando no particulares o de la clase social a la que pertenecen. Todos sabemos y ellos también lo debieran saber, que los sectores prioritarios en los que necesita nuestra sociedad la mayor atención son: Sanidad, Educación y Servicios Sociales y estos deben ser públicos y justos.

Me reitero en todo lo dicho en esta comunicación, muy particularmente en mi gratitud a nuestra sacrificada Sanidad, en el deseo de que todo pueda mejorar si está en la voluntad de las personas de bien que nos dirijan.