Soy vecina de la avenida Ronda de los Tejares, y como ciudadana estoy preocupada por el deterioro de la convivencia y la salubridad en nuestro entorno. Desde hace varios meses, un grupo de personas sin hogar se ha instalado en el soportal del edificio que antes ocupaba una entidad bancaria, localizado cerca del número 16 de nuestra avenida. Esta situación ha degenerado en un problema de insalubridad y seguridad pública que parece haber pasado inadvertido para nuestras autoridades municipales.

Estas personas, empujadas por las circunstancias a vivir en la calle, han encontrado refugio en dicho soportal, pero la falta de instalaciones adecuadas les obliga a realizar sus necesidades fisiológicas al aire libre, específicamente en los contenedores de basura situados frente a este espacio. El resultado es un hedor insoportable que invade la zona, un espectáculo desolador para cualquier transeúnte y un riesgo sanitario evidente para todos los vecinos.

Entiendo que la problemática de la vivienda y la exclusión social son asuntos complejos que requieren soluciones a largo plazo y la colaboración de distintas entidades. Sin embargo, la inacción del Ayuntamiento de Córdoba ante esta situación particular es inadmisible. No solo se trata de una cuestión de higiene urbana, sino también de dignidad humana. Las personas que viven en este soportal necesitan ayuda y soluciones reales, no ser ignoradas ni convertidas en parte del paisaje urbano. Por ello, a través de esta carta, insto a las autoridades municipales a tomar cartas en el asunto de manera urgente. Es necesario implementar medidas que no solo aborden la limpieza y mantenimiento de la zona, sino que también ofrezcan alternativas habitacionales y de inclusión para estas personas. Córdoba se enorgullece de ser una ciudad acogedora y solidaria, y es hora de que nuestras políticas y acciones reflejen esos valores.