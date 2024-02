Suponiendo que vivimos en un mundo acogedor, plural y globalizado, sorprenden y causan cierto tipo de contrariedad, además de bastante disgusto, las decisiones tomadas en la parte nordeste de España, recordándonos a dictaduras de tiempos pretéritos.

En concreto, en Cataluña (nuestra comunidad «hermana» de Andalucía). ¡Y ojo! No es la primera vez que suceden actos discriminatorios. Esta vez le ha tocado el turno al cocinero de Pedroche Manuel Escribano quien incomprensiblemente, el Ayuntamiento de Barcelona le ha expulsado de su trabajo por no utilizar el dialecto catalán en sus tareas profesionales. Lo peor es que no ha sido el único caso, añadiéndose decenas más.

¿Qué clase de democracia es esta? ¿Dónde está la Ciudad Condal «cosmopolítica», de quien tanto se habla? Y mientras tanto, el Estado cómplice guarda silencio, y consiente bajo mi punto de vista que en los últimos tiempos asistamos a una especie de «dictadura», privilegio y dominio del pueblo catalán, hacia el resto de regiones, lo que puede resultar perjudicial para la convivencia entre regiones.

Por favor: Que estas tipo de actuaciones segregadas no vuelvan a producirse.