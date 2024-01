La esperanza es esa expectativa, esa confianza, la ilusión que nuestros deseos se harán pronto realidad. La esperanza no es lo mismo que esperar pasivamente algo o a alguien, pues quien espera, sin más, no está convencido que lo que espera o a quien espera llegue. Sin embargo, la persona que tiene esperanza es que una persona positiva, optimista, que pone su confianza en que llegará, sin dudar, aquello que es objeto de su esperanza. Vivir con esperanza, por tanto, es vivir con una alegría y una confianza que nada ni nadie nos podrá quitar. Es vivir con plenitud, saliendo de nosotros mismos para entregarnos en cuerpo y alma a este fin. Vivir apegados a los bienes materiales, aunque sean buenos y necesarios, no produce esperanza pues hoy son y mañana no. Vivir cómodamente instalados en nuestro yo tampoco, pues, tarde o temprano, dejaremos este mundo insatisfechos e insaciados, pues no estamos hechos para nosotros mismos sino para los demás. Solo quien vive en Dios y para Dios tiene verdadera Esperanza, ya que sólo El puede llenar el corazón de las personas con la vida eterna. Vivir con Esperanza es vivir feliz aquí en la tierra, con la confianza puesta en Dios y amando a nuestro prójimo.