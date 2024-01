Gozar de buena salud es lo más primordial de la vida. No envidio al dinero ni a nada que se le asemeje, si no tengo salud de nada sirve tener dinero. Gracias a Dios, gozo de una buena salud a pesar de mis 65 recién cumplidos. Otra de las cosas importantes en la vida, aparte de la salud, es sentir el amor, porque la vida sin amor también no es nada. Pero la salud es lo más importante, por eso siempre se le pide a Los Reyes Magos, lo primero salud y después lo que caiga. Gozar de buena salud también ayuda a ser feliz. También nos encomendamos a Dios y a la Santísima Virgen María y le pedimos salud. Gozar de buena salud es estar siempre alegres; si no tienes salud, eres una persona apagada y vana. La salud es lo más importante en la vida, te dan ganas de viajar, de divertirte y de hacer de todo en la vida. Cada día que pasa, lo único que pido es salud, para seguir viviendo en felicidad. No envidio al dinero porque no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, como es mi caso, que me conformo con lo que Dios me tiene destinado para poder vivir cómodamente. Gozar de buena salud es lo mejor de la vida.