En los primeros días de cada año, el Papa tiene por costumbre celebrar la jornada mundial de la Paz. Y es verdad que el lenguaje de la violencia se hace tan presente en la sociedad actual que muchos lo justifican como instrumento para ejercer el poder en cualquier ámbito. Últimamente se usan las acciones violentas sobre todo contra comunidades religiosas o lugares de cultos como los templos. Pero no tienen justificación alguna cuando muchos lo usan en nombre de Dios. No nos cansemos nunca de repetirlo, nunca se debe usar el nombre de Dios para justificar la violencia. Solo la paz es santa, no la guerra. Tenemos en nuestras manos generar paz, como instrumento de vida, nunca la violencia.