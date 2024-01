No me avergüenzo decir que me siento orgulloso de ser español y monárquico. Que hemos tenido la inmensa suerte los españoles de tener un rey como Felipe VI, siempre al servicio de España desde que era príncipe de Asturias. En estos años, desde que surgió la marea negra de la izquierda radical, ha demostrado su valía, su preparación y sobre todo su humanidad y preocupación por lo que estaba sucediendo no solo en nuestro país sino en el mundo. Tiene una visión profunda del sentido de la unidad de España. En estos momentos, gracias a Dios, la figura de don Felipe VI (q.D.g) es una referencia internacional y es fundamental para la estabilidad de nuestro país. La monarquía ofrece esa seguridad y es representativa de los valores que deben regir las sociedades. Con una inmensa Constitución. Es un factor muy importante para mantener el equilibrio de la unidad. Nuestro Rey demuestra cada día que es el rey de todos los españoles. Rezo por su larga vida monárquica, por el bien de todos los españoles.