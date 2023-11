Tras lo acontecido en política en España, me pregunto si, quien se aleja de la verdad, quien no contempla el conjunto, quien repite mil veces una mentira, pretendiendo convertirla en verdad... ¿representa el carácter general de la sociedad española? Desde que tenía uso de razón, fui comprobando cómo políticos de diversas ideologías incurrían en la ambigüedad de lo que decían, cayendo, la mayor parte del tiempo, en la hipocresía o falta de coherencia, con sus acciones posteriores. El jueves 16 de noviembre de 2023, fue elegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incurriendo, en mi opinión, junto a sus partidarios políticos, en el peor ejemplo que, como sociedad, un gobierno nos puede dar. Un gobierno que antes dijo no, y ahora dice sí. Y dice sí, para darle, también, poder a partidos políticos que no buscan la igualdad en España, ni la de sus españoles. Por poner un ejemplo, Bildu dijo en el debate de investidura que su «país no firmaba el sí con un cheque en blanco». Esa forma de hacer política tampoco representa a muchos españoles. Una sociedad en la que, para algunos, prima la ambigüedad, la incoherencia, la hipocresía, el beneficio de unos en contra del bien de todos es, bajo mi punto de vista, una sociedad que no va bien, y se puede mejorar. Parafraseando el refrán, lodos que vendrán de aquellos barros. Por ello, no hay que olvidar que económicamente estamos mal, comparados con el crecimiento de otros países europeos. Pues los datos económicos, hechos objetivos, están ahí. Momento para reflexionar. Una reflexión para los que, a día de hoy, nos atrevemos a hacerlo.