Con estupor, indignación y cierta sorpresa, de nuevo me siento obligado a mencionar esa lacra social que tanto nos asola y más, después del informe de estadística nacional en el que señala a Córdoba como la octava capital con más pobres de España. Parece mentira que en este mundo tan avanzado del siglo XXI, donde tanto se habla de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, como el gran progreso del hombre, haya todavía personas tiradas por las calles, con su mantita y pequeña almohada puesta, por no tener un lugar donde cobijarse, dando un aspecto desolador e inhumano, con la indiferencia de transeúntes y, sobre todo, con la pasividad de nuestras autoridades gubernamentales que no hacen nada por evitarlo. ¿Dónde está el avance y el progreso de este globo terráqueo, cuando la infinidad de contrastes se hace presente a diario? Felicito a las distintas asociaciones humanitarias sin ánimo de lucro por la gran labor desempeñada y pido tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía más implicación en el tema.