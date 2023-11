Cómo pasa el tiempo, Paco, pues recuerdo como en 2001 me insinuaste por encargo del entonces presidente de la Agrupación de Cofradías Julio Garrido, si me gustaría pregonar la Semana Santa de 2002, con gran sorpresa por mi parte, ya que al no ser de Baena para mí sería un gran honor. Naturalmente, cuando Julio Garrido me lo propuso, acepté encantado. Algo parecido ha debido ocurrirte a ti, pues aunque ya tuviste el honor de pregonar el I Pregón de Exaltación del Judío en marzo de 2002, el de Semana Santa es la culminación de los sentimientos de todo baenense de amor por su Semana Santa.

Comenzó su preparación en la Graduada Hermanos Bermúdez Cañete, de la calle la Estrella, donde residían sus abuelos, y en el Colegio Juan Alfonso de Baena, pasando luego al Instituto Luis Carrillo de Sotomayor, siempre con un excelente expediente académico, destacando también como un gran deportista en baloncesto, corredor de fondo y salto de altura. Profesionalmente se ha dedicado al periodismo sin perder contacto con su pueblo que le llevó a presidir el Grupo Cultural Amador de los Ríos y colaborador y director del periódico local ‘Cancionero’. Actualmente forma parte de la plantilla del Diario CÓRDOBA. En 2012, al ser uno de los alumnos más destacados que tuve en mi vida profesional, le invité a que hiciera la presentación de mi libro ‘Recuerdos deportivos y otros’, pero por motivos laborales no pudo hacerlo. Ha escrito varios libros sobre Baena, siendo un gran estudioso del periodista baenense Fernando Vázquez Ocaña. Enhorabuena a la Agrupación de Cofradías por la elección de este gran baenense para ser el pregonero de nuestra Semana Santa. En definitiva, Francisco Expósito pertenece, por derecho propio, a una de esas generaciones de las que uno se siente muy orgulloso de haber colaborado en su formación.