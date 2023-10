Sobre el tema de la guerra en Israel, la Unión Europea sí reconoce reiterativamente en su mayoría a Hamás como grupo terrorista y condena con firmeza los atentados del pasado sábado, no así Yolanda Díaz, que no deja de insinuarse descaradamente que el grupo Hamás no es terrorista. Lo mismo que es hora de que condene también a aquellos partidos políticos que se niegan a hacerlo. Hay que tener en cuenta que Yolanda Díaz es vicepresidenta de España y es vergonzoso que desde la embajada israelí nos haya llamado la atención pidiendo a Pedro Sánchez condenar las palabras de algunos de los miembros de su gabinete. No hace falta recordar que Yolanda y Belarra son todavía hoy ministras del Gobierno de España y que, por tanto, nos representan a todos. Tanto los que la votaron (pocos) como los que no (muchísimos más).