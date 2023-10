Vivimos tiempos difíciles para la humanidad. La sociedad está envuelta en una crisis de ideas y pensamientos. Las máquinas están sustituyendo más al hombre y, lo que es peor, los problemas de sequía se agravan cada vez más. Para colmo, vivimos dos guerras paralelas al mismo tiempo. El futuro del universo no parece muy halagüeño que digamos. El problema del agua puede haber encontrado una solución, a priori, transitoria con las máquinas capaces de transformar en potable agua residual: genial invento desde hace pocos meses por una industria almeriense, estudiándose ponerlo en práctica en otras provincias como Córdoba. En cuanto a los enfrentamientos bélicos, dos no se pelean si no quiere uno y no hay interés ni voluntad de diálogo por parte de los dirigentes y organismos internacionales en solucionar los respectivos conflictos, jugando la ONU un papel nulo y nada conciliador. Lo mismo ocurre con el gobierno de España. Lo ideal sería que pactaran PSOE y PP, formándose un ejecutivo eficaz y próspero para la nación, pero los intereses partidistas y personales privan más.