En mi barrio la tenencia de animales domésticos ha aumentado considerablemente y con ello los ladridos de estos, que perturban mi tranquilidad diaria y descanso. Estos ladridos se escuchan durante la mañana, la tarde o por la noche. A veces es un solo animal o a veces todos a la vez. ¡Así, durante todos los días! Los propietarios de estos animales son los principales responsables de los comportamientos de estos. La propiedad de un animal no te exime de la obligación de respetar la tranquilidad y el descanso del resto de personas y el cumplimiento de las normas de convivencia permitiendo al resto de las personas poder realizar una vida cotidiana normal, de descanso, de sosiego, de reposo. Por ello, estos propietarios deberían de emplear acciones cómo el adiestramiento o medidas mecánicas como los collares antiladridos. Los vecinos afectados hemos realizado acciones para que prevalezca la tranquilidad diaria transmitiendo a estos propietarios nuestras molestias de forma verbal, escrita, mediante apercibimiento y también se les ha transmitido a los organismos oficiales competentes este problema acudiendo estos en nuestra petición no terminando de cesar estas molestias, las cuales aún sufrimos. La petición aquí expuesta debería de ser un derecho y deber de cumplimiento para todas las comunidades de vecinos. ¡Nuestra salud mental y física nos lo agradecería! Tuve animales, no uno, sino varios y sé lo que es respetar a los animales, respetarme a mí mismo y a los demás.