Es un candidato a presidente del Gobierno incompetente: tiene gravísimas carencias en economía, cultura general y, en el siglo XXI, no habla inglés. Con este currículo elude hasta la extenuación acudir a los debates para evitar quedar en evidencia ante posibles votantes que aún no son conscientes de sus enormes lagunas. Ha rechazado varios cara a cara y debates a cuatro (PSOE, PP, Sumar y Vox) -posibles g obernantes y sus socios más directos- que proponen RTVE y El País/Cadena SER.

No sabe lo que fue la Triple A, cree que 2 veces 10 es 22, confunde prima de riesgo con tipo de interés, piensa que Orwell escribió ‘1984’ en dicho año, sitúa Badajoz en Andalucía, confunde Baleares con Canarias, Valencia con Barcelona, los Goya con los Oscar, islamismo con yihadismo, desconoce la composición del Senado, sostiene que el kilo de naranjas cuesta 12 céntimos, confunde galerna con caverna, promete 22 millones de afiliados a la SS al final de su legislatura -¿frenará el crecimiento?-, que las pupilas se dilatan con la luz, que en Galicia se habla español y castellano, ignora que Picasso es malagueño, su obra favorita de Rosalía de Castro es ‘Poemas Galegos’ (que no existe)... y también dice «que nadie cuente conmigo para estar en contra de la violencia machista». Esto último se lo podía haber ahorrado, lo hemos corroborado en sus pactos con Vox.

Y no me digan que son lapsus, no. Cuando son tantos, son carencias.

Miguel Fernández-Palacios Gordon

Madrid