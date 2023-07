El PP, de la mano del «moderado» Borja Sémper y tras pactar abiertamente con Vox, lanza su campaña fake --no era una playa, sino un decorado-- llamada «Verano azul». Para los progresistas debería ser una alerta de lo que pasará si llega al poder: la involución a la España casi en blanco y negro de 1981 --año de la conocida serie-- o, incluso, a la España cavernaria de Franco. No en vano Vox es una escisión del PP; y el PP fue fundado por siete ministros de la dictadura con un ideario a ultranza paladín de la familia patriarcal y la moral pública. Es tanta la devoción a aquellos años que sus dirigentes evitaron condenar la dictadura en las Cortes hasta en seis ocasiones, y también se opusieron a la exhumación del dictador hasta que al final no les quedó más remedio que ponerse de perfil.

Tanto es así que cada uno de los grandes avances de este país, jamás ha sido apoyado por el PP. Es más, se ha situado en la trinchera de enfrente recurriendo al Constitucional o a Europa.