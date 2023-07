¿Es normal una graduación de niños de Primaria un jueves a las 9.30 de la mañana? Me causa indignación que el colegio Los Califas de Córdoba decida poner este horario, cuando padres de estos alumnos están trabajando.

Señora directora, ¿para tomar esta decisión pensó en estos niños? ¿Niños que muchos estarán sin acompañar por sus padres en un día tan emotivo para ellos? ¿Le dan cuatro entradas a cada niño? Para qué. Le recuerdo que un niño está por encima de todos sus criterios, y en mi opinión no deberíamos asistir ni los niños ni los padres, como protesta por estas alocadas y absurdas decisiones. Duerma usted tranquila y recapacite para otros años, que otros niños, en un día tan especial para ellos, estén arropados por sus padres. Podría seguir contando paridas de este centro durante todo el año, como días lloviendo y abrir las puertas a las 9 en punto de la mañana, abarrotando la puerta todos los días del año por padres, hermanos, abuelos, etc., que vienen a acompañar a sus niños y no abre hasta las nueve, incluso en días de coronavirus, cuando ponía normas para adentro del centro, pero en la puerta nos acumulaba a cientos de personas abarrotando la entrada por espacio. ¿No cree usted que piensa o quiere pensar al contrario de lo público? Sin más, me despido de usted y, por favor, recapacite para otros años y durante el año que estos niños disfruten de estos momentos con sus padres. Gracias.