Últimamente se está hablando mucho del cambio climático y de cómo este está afectando a la vida en la Tierra, que este hecho es una realidad, eso ya lo estamos comprobando año tras año, en que ya de las cuatro estaciones nos estamos quedando con solo dos: verano e invierno y sobre todo en nuestra querida Córdoba de nuestros amores.

Este autor ha llegado a la conclusión de que el Homo Sapiens, no estaba previsto que existiera, somos por así decirlo un error de la Naturaleza, de hecho, ésta no nos ha echado de menos para nada, durante el confinamiento. Somos los seres vivos más destructivos que existen en este planeta. También he llegado a la conclusión de que películas tan apocalípticas como ‘La carretera’, el ‘Libro de Eli’ o ‘Soy leyenda’ pueden hacerse realidad por la sencilla razón de que antes que nosotros nos carguemos definitivamente a la Naturaleza, ésta acabará primero con nosotros.

Porque hasta que el animal humano no quiera entender que formamos parte de ella, y que si vivimos es porque ella nos lo permite, seguiremos como auténticos borregos, intentando cargarnos este maravilloso planeta llamado Tierra. Con esto qué quiere decirles este autor, pues los siguiente: que mucho quieren las lumbreras de politiquillos que tenemos de que cojamos el coche lo menos posible, y así mismo prohibir el acceso de los mismos que no cumplan determinadas condiciones al centro de las ciudades.

Pues bien, este autor, les va a poner unos ejemplos, nuestro gran presidente coge el ‘Falcon’, hasta para ir a mear, para coger un avión te tienes que ir a Sevilla o Málaga, cuando aquí tenemos un aeropuerto, muerto de risa, a pesar del pastizal que se gastaron en la ampliación de su pista, y si hablo del tráfico rodado en Córdoba, mejor apaga y vámonos, cuando se abre un semáforo, tienes cuatro en rojo, como pasa en la avenida de América, y en muchas ocasiones tienes que dar un rodeo de mil pares de narices para ir a un determinado sitio. Echen ustedes cuentas y después me dicen lo del CO2 y el cambio climático.