Una vez más, el aficionado ha salido desencantado del coso taurino cordobés, que sigue manteniendo su categoría de primera y no sé para qué, pues de nuevo hemos soportado un ganado impresentable, con un trapío mas de tercera que de primera y un público que no ha protestado en ningún momento dicha circunstancia. Tanto veterinarios como presidente no han debido autorizar la corrida aplazada al domingo con Morante y compañía. Se devolvió un toro por manso, cosa que no procede con el reglamento en la mano. Se negó la segunda oreja a Roca Rey en el sexto de la tarde. Resumiendo, que estimo debe existir más rigor para presidir un festejo en plaza de primera. No he visto ni un solo cartel en la calle anunciando los festejos taurinos, así como tampoco una publicidad móvil por los diferente barrios de nuestra ciudad, ha habido gran cantidad de personas que ignoraban las fechas de la celebración de los festejos taurinos, aunque si no se mejora la calidad del ganado de nada servirán estos reclamos.