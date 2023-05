Y apareció la lluvia en el cielo como un regalo divino, un don que no merecemos, porque tenemos enfadado a Dios, por nuestras infidelidades para con él, y nuestros muchos pecados, pero Dios, padre bondadoso, perdona, y olvida. Creo que, en ello, influyeron las rogativas y la salida en procesión de los santos. Y lo que era tristeza y desesperación se convirtió en alegría y esperanza de que algunos problemas relacionados con el campo se solucionarían: la sequía era ya menos sequía Y las nubes derramaron generosamente su preciado tesoro sobre la tierra, que corría alegre por calles y campos, ante el regocijo de plantas, personas, y pájaros, que aprovecharon para darse un chapuzón, y quitarse algún que otro piojillo molesto oculto entre la piel.

Antes de la llegada de las nubes, las autoridades, para curarse en salud, declararon el estado de emergencia, pusieron en alerta a las fuerzas de salvamento, y, esperaron a que apareciera la Dana, que a las tres y media de la mañana, dijo: ¡Aquí estoy yo, muchachos! Preparaos que vengo cargada de agua para derramarla sobre vuestras ciudades y campos. Es un regalo que no os merecéis porque estáis atentando contra la Madre Naturaleza. Perdonad si me llevo para adelante algún cartel electoral. No os asustéis si veis algún relámpago iluminar la negrura de la noche, acompañándose de un gran trueno, atronando la paz del sueño merecido, haciendo temblar cristales de las ventanas, algo más grande de lo normal; es la forma que tengo de estar contento regando vuestros campos. Y pegó fuerte, durante un largo rato, sin visos de querer parar en toda la noche. Eolo, gracioso él, se unió a la fiesta soplando con fuerza, empujando a las nubes desde el Golfo de Cádiz hasta estas tierras sedientas, dejando por donde pasaba un tesoro de agua, que la gente recibía con agradecimiento y regocijo.

No fue la Dana de 2019, pero se le parecía, por su abundancia del líquido elemento en algunas ciudades, donde las calles se convirtieron en ríos atrapando a los coches de los incrédulos que creían que habiendo llegado el verano fuésemos a retroceder hasta la primavera. Hasta el 30 de mayo, no te quites el sayo --dice el viejo refrán--, que tiene más razón que un santo.

¡Cosas del tiempo!